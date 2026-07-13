Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 13:24

Liberan 109 tortugas golfinas nacidas en el primer vivero marino de Juan Hombrón

MiAmbiente informó la liberación de 109 neonatos de tortuga golfina nacidos en el primer vivero de tortugas marinas construido en la comunidad de Juan Hombrón.

Liberan 109 tortugas golfinas nacidas en el primer vivero marino

Liberan 109 tortugas golfinas nacidas en el primer vivero marino

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 109 neonatos de tortuga golfina fueron liberados en la comunidad de Juan Hombrón, tras nacer en el primer vivero de tortugas marinas construido en esta zona, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La liberación representa un nuevo avance en las acciones de conservación de esta especie y en la protección de los ecosistemas marino-costeros del país.

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Destacan el trabajo de los voluntarios

MiAmbiente resaltó que este logro fue posible gracias al compromiso y la dedicación de los voluntarios de la comunidad, quienes participaron activamente en la protección del nido desde su identificación hasta el nacimiento y posterior liberación de las crías.

Según la institución, el acompañamiento comunitario fue clave para garantizar el desarrollo seguro de los neonatos y aumentar sus posibilidades de supervivencia al llegar al mar.

Conservación de las tortugas marinas

La entidad reiteró que la construcción del vivero forma parte de las estrategias para fortalecer la conservación de las tortugas marinas en Panamá, promoviendo la participación de las comunidades en la protección de estas especies.

MiAmbiente destacó que iniciativas como esta contribuyen a preservar la biodiversidad y a crear conciencia sobre la importancia de proteger los hábitats naturales de la fauna marina.

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