SSNF restablece plataforma tras alerta de ciberseguridad y descarta afectaciones al RUBF

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) informó que restableció el acceso a su plataforma, luego de haber suspendido el servicio de manera preventiva debido a una alerta de ciberseguridad.

La entidad indicó que la medida permitió realizar las verificaciones técnicas correspondientes para garantizar la seguridad de sus sistemas.

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No hubo afectaciones al Registro Único de Beneficiarios Finales

Tras concluir las revisiones, la SSNF aseguró que no se detectaron afectaciones al Registro Único de Beneficiarios Finales ni a la información almacenada en esta plataforma.

Según el comunicado oficial, las evaluaciones técnicas determinaron que el sistema se mantiene íntegro y que los datos contenidos en el RUBF permanecen protegidos.

Plataforma de SSNF vuelve a estar disponible

Con el restablecimiento del servicio, los usuarios pueden acceder nuevamente a la plataforma de la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

La institución reiteró que continuará aplicando las medidas de ciberseguridad necesarias para proteger sus sistemas y la información administrada por la entidad.