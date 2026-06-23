¿Por qué no hay Calle 7? Esta es la razón detrás de su ausencia en pantalla

La ausencia de Calle 7 en la programación ha despertado preguntas entre sus seguidores. ¿El programa salió del aire? ¿Terminó la temporada? La respuesta a esta duda es: Calle 7 se encuentra en una pausa temporal para dar espacio a la cobertura especial de la Copa Mundial 2026 y permitir que tanto participantes como fanáticos vivan de cerca la emoción que genera la participación de Panamá en el torneo.

Durante las últimas semanas, el país se ha unido en torno a la Selección Nacional, que continúa escribiendo su historia en el escenario más importante del fútbol mundial. Por ello, las tardes de competencia, estrategia y adrenalina han cedido momentáneamente su espacio a la fiesta mundialista.

Calle 7 se despide por unos días

Sin embargo, los seguidores pueden estar tranquilos. Esta pausa no significa una despedida definitiva. Por el contrario, Calle 7 tiene previsto regresar una vez concluya la participación mundialista, retomando las intensas competencias que han conquistado a la audiencia.

La rivalidad entre equipos, las estrategias, los desafíos físicos y los momentos que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos volverán a formar parte de las tardes de los panameños.

Mientras tanto, toda la atención está puesta en la Selección de Panamá, que cuenta con el respaldo de millones de aficionados que sueñan con seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

Cuando la fiesta del fútbol termine, Calle 7 volverá con más fuerza para reencontrarse con su público y continuar ofreciendo el espectáculo que lo ha convertido en uno de los programas favoritos de la televisión panameña.