Venezuela enfrenta una crisis humanitaria tras terremotos que dejan más de 900 muertos

Las consecuencias de los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles continúan agravándose. De acuerdo con el más reciente balance oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 920, mientras que 3.360 personas resultaron heridas y miles permanecen afectadas por el desastre.
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La magnitud de la tragedia ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades, lo que ha motivado la llegada de brigadas de rescate y ayuda humanitaria procedentes de varios países, entre ellos República Dominicana, El Salvador, México, Estados Unidos y Panamá.
Venezuela intensifica la búsqueda de sobrevivientes
Mientras avanzan las operaciones de búsqueda, residentes de las zonas afectadas denuncian la escasez de ayuda y de suministros básicos, además de las dificultades para acceder a atención médica debido a la crisis que enfrenta el sistema de salud.
Las autoridades también informaron que al menos 172 personas continúan atrapadas entre los escombros, más de 3.000 quedaron damnificadas y unas 383 edificaciones sufrieron daños severos o colapsaron parcialmente.
Ante este panorama, el Gobierno venezolano pidió a la población evitar desplazarse hacia La Guaira para no obstaculizar las labores de rescate y exhortó a quienes deseen colaborar a realizar sus donaciones a través de los centros de acopio habilitados para la atención de la emergencia.