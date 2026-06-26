Venezuela enfrenta una crisis humanitaria tras terremotos que dejan más de 900 muertos

Las consecuencias de los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles continúan agravándose. De acuerdo con el más reciente balance oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 920, mientras que 3.360 personas resultaron heridas y miles permanecen afectadas por el desastre.

El estado de La Guaira, ubicado en la zona costera del país, concentra la mayor parte de los daños y ha sido declarado como el epicentro de la emergencia. En varias comunidades, los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes y de personas que permanecen desaparecidas.

Le puede interesar: Panamá envía primer equipo de rescatistas a Venezuela

La magnitud de la tragedia ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades, lo que ha motivado la llegada de brigadas de rescate y ayuda humanitaria procedentes de varios países, entre ellos República Dominicana, El Salvador, México, Estados Unidos y Panamá.

Venezuela intensifica la búsqueda de sobrevivientes

Mientras avanzan las operaciones de búsqueda, residentes de las zonas afectadas denuncian la escasez de ayuda y de suministros básicos, además de las dificultades para acceder a atención médica debido a la crisis que enfrenta el sistema de salud.

Las autoridades también informaron que al menos 172 personas continúan atrapadas entre los escombros, más de 3.000 quedaron damnificadas y unas 383 edificaciones sufrieron daños severos o colapsaron parcialmente.

Ante este panorama, el Gobierno venezolano pidió a la población evitar desplazarse hacia La Guaira para no obstaculizar las labores de rescate y exhortó a quienes deseen colaborar a realizar sus donaciones a través de los centros de acopio habilitados para la atención de la emergencia.