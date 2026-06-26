Venezuela Internacionales -  26 de junio de 2026 - 16:28

Venezuela enfrenta una crisis humanitaria tras terremotos que dejan más de 900 muertos

Las autoridades en Venezuela mantienen las labores de búsqueda tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, mientras aumentan el número de víctimas.

Venezuela: más de 900 fallecidos tras los devastadores terremotos. 

Venezuela: más de 900 fallecidos tras los devastadores terremotos. 

EFE Pedro Luis Pérez
María Hernández
Por María Hernández

Las consecuencias de los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles continúan agravándose. De acuerdo con el más reciente balance oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 920, mientras que 3.360 personas resultaron heridas y miles permanecen afectadas por el desastre.

El estado de La Guaira, ubicado en la zona costera del país, concentra la mayor parte de los daños y ha sido declarado como el epicentro de la emergencia. En varias comunidades, los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes y de personas que permanecen desaparecidas.

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La magnitud de la tragedia ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades, lo que ha motivado la llegada de brigadas de rescate y ayuda humanitaria procedentes de varios países, entre ellos República Dominicana, El Salvador, México, Estados Unidos y Panamá.

Venezuela intensifica la búsqueda de sobrevivientes

Mientras avanzan las operaciones de búsqueda, residentes de las zonas afectadas denuncian la escasez de ayuda y de suministros básicos, además de las dificultades para acceder a atención médica debido a la crisis que enfrenta el sistema de salud.

Las autoridades también informaron que al menos 172 personas continúan atrapadas entre los escombros, más de 3.000 quedaron damnificadas y unas 383 edificaciones sufrieron daños severos o colapsaron parcialmente.

Ante este panorama, el Gobierno venezolano pidió a la población evitar desplazarse hacia La Guaira para no obstaculizar las labores de rescate y exhortó a quienes deseen colaborar a realizar sus donaciones a través de los centros de acopio habilitados para la atención de la emergencia.

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