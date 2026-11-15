Operación Traslado: funcionario queda detenido y suspendido de su cargo por presunta corrupción

Un hombre que desempeñaba funciones como servidor público permanecerá bajo detención provisional por su presunta vinculación con el delito de corrupción de servidores públicos, luego de una audiencia ante un Juzgado de Garantías. La medida fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la operación Traslado , desarrollada en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que, durante la audiencia, se legalizó la aprehensión del investigado y se admitió la formulación de imputación de cargos.

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Operación Traslado: realizan allanamientos en San Miguelito y Panamá Oeste

De acuerdo con el Ministerio Público, las actuaciones judiciales forman parte de la operación Traslado, durante la cual se realizaron diligencias de allanamiento en:

Distrito de San Miguelito.

Provincia de Panamá Oeste.

Las diligencias estuvieron vinculadas con una investigación adelantada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción.

#Detención | Un funcionario quedó bajo detención provisional y se ordenó además la suspensión de su cargo, por la presunta comisión del delito de corrupción de servidores públicos, como parte de la operación Traslado.



Conozca más: https://t.co/HYvVd9uA02#DenunciaElDelito pic.twitter.com/Hh1Jn1iFf0 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) November 14, 2026

Juez ordena detención provisional y suspensión del cargo

El Juzgado de Garantías acogió las solicitudes presentadas por el Ministerio Público e impuso al investigado dos medidas cautelares:

Detención provisional.

Suspensión del cargo que desempeñaba como servidor público.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y la ley.

Hasta el momento, el comunicado no detalla la identidad del imputado, la institución pública en la que laboraba ni los hechos específicos que dieron origen a la investigación.