Operación Traslado: funcionario queda detenido y suspendido de su cargo por presunta corrupción

Un hombre que desempeñaba funciones como servidor público permanecerá bajo detención provisional por su presunta vinculación con el delito de corrupción de servidores públicos, luego de una audiencia ante un Juzgado de Garantías. La medida fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la operación Traslado, desarrollada en Panamá.
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Operación Traslado: realizan allanamientos en San Miguelito y Panamá Oeste
De acuerdo con el Ministerio Público, las actuaciones judiciales forman parte de la operación Traslado, durante la cual se realizaron diligencias de allanamiento en:
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Distrito de San Miguelito.
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Provincia de Panamá Oeste.
Las diligencias estuvieron vinculadas con una investigación adelantada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción.
Juez ordena detención provisional y suspensión del cargo
El Juzgado de Garantías acogió las solicitudes presentadas por el Ministerio Público e impuso al investigado dos medidas cautelares:
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Detención provisional.
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Suspensión del cargo que desempeñaba como servidor público.
La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y la ley.
Hasta el momento, el comunicado no detalla la identidad del imputado, la institución pública en la que laboraba ni los hechos específicos que dieron origen a la investigación.