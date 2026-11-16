Pescadores de playa Malena, en Mariato, provincia de Veraguas, reportan cambios en las condiciones de la costa tras el terremoto del 9 de octubre de 2026 , situación que, según sus testimonios, ha afectado la actividad pesquera y la comercialización de productos del mar. Los residentes solicitan estudios científicos para determinar el alcance de las alteraciones observadas.

Los trabajadores del mar aseguran que han identificado grietas y cambios en las formaciones rocosas cercanas a la playa, lo que dificulta las maniobras para llevar sus embarcaciones a tierra.

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Pescadores de Mariato reportan cambios en la costa

Carlos Toribio, pescador del sector, manifestó que las condiciones de la playa han cambiado desde el movimiento sísmico. "Todo ha cambiado, ya no es igual", expresó al referirse a las modificaciones que asegura haber observado en la topografía del terreno y el nivel del mar.

Pescadoresde Mariato de Veraguas han notado un cambio en la topografía del terreno, y esperan que se realicen estudios científicos en la zona tras el terremoto del 9 de octubre. pic.twitter.com/3uC29yVz1b — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

Otros residentes también reportan cambios en la apariencia del agua y en las formaciones rocosas de la zona.

"Se han dado cambios, muchas personas han sufrido alergias, en parte las aguas se han puesto turbias y en cascadas hay un agua grasosa, obviamente eso no estaba", relató uno de los pescadores. "Se han dado cambios, muchas personas han sufrido alergias, en parte las aguas se han puesto turbias y en cascadas hay un agua grasosa, obviamente eso no estaba", relató uno de los pescadores.

Asimismo, explicó que algunas formaciones donde se encuentran ostiones, que anteriormente permanecían ocultas, ahora son visibles.

"Al levantarse todo esto, ahora quedaron visibles", señaló.

Solicitan estudios científicos tras el terremoto del 9 de octubre

Los pescadores consideran necesario que especialistas realicen evaluaciones para determinar si los cambios observados en playa Malena están relacionados con el terremoto y establecer sus posibles consecuencias para el ecosistema costero.

La comunidad también manifiesta preocupación por las dificultades para desarrollar sus actividades pesqueras y por las repercusiones que esta situación podría tener sobre el turismo local.

"Esto es un antes y un después, tenemos que reacomodarnos y ajustarnos y vivir con la nueva modalidad", expresó uno de los afectados.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye resultados de estudios científicos que confirmen cambios permanentes en el nivel del mar, el terreno o la calidad del agua en esta zona de Veraguas.