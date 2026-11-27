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Delincuentes armados y encapuchados roban en un comercio en Colón

Tres delincuentes armados y con los rostros cubiertos cometieron un robo en un local comercial ubicado en la comunidad de Limón, en la provincia de Colón. Las cámaras de videovigilancia captaron cuando los sospechosos bajaron de un auto rojo, ingresaron al local, donde amenazaron a un cliente y al encargado de la caja registradora, exigieron que se les entregara todo el dinero y posteriormente se dieron a la fuga.