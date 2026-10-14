Nuevos precios del combustible en Panamá: gasolina de 91 baja y diésel sube este viernes

Nuevos precios de la gasolina y diésel en Panamá

Los precios de los combustibles en Panamá tendrán nuevas variaciones a partir del viernes 16 de octubre de 2026. Según el ajuste confirmado, la gasolina de 91 octanos bajará 4 centavos por litro , mientras que el diésel registrará un aumento de 1 centavo por litro, cuando entren en vigor los nuevos precios máximos de venta.

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¿Cuánto bajará la gasolina en Panamá desde el 16 de octubre?

De acuerdo con la información anunciada, los cambios confirmados para el próximo ajuste son:

Gasolina de 91 octanos: bajará 4 centavos por litro.

Diésel: aumentará 1 centavo por litro.

La gasolina de 91 octanos bajará 4 centavos por litro y el diésel subirá 1 centavo a partir de este viernes 16 de octubre, cuando entran a regir los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá. pic.twitter.com/cQR5437ZHB — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

Las nuevas tarifas comenzarán a regir el viernes 16 de octubre de 2026, cuando finalice el periodo de precios vigente.

¿Qué pasará con la gasolina de 95 octanos?

Por el momento, la información proporcionada no especifica cuál será la variación del precio de la gasolina de 95 octanos.

El nuevo cuadro de precios máximos permitirá conocer las tarifas correspondientes a cada tipo de combustible y las diferencias aplicables según la región del país.

¿Cada cuánto cambian los precios del combustible en Panamá?

La Secretaría Nacional de Energía establece periódicamente los precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá.

Estos ajustes se realizan cada 14 días y reflejan las variaciones en los costos de los productos derivados del petróleo en los mercados internacionales.

Los conductores deberán tomar en cuenta las nuevas tarifas a partir del viernes 16 de octubre.