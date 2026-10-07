Halloween: ¿cuál es el verdadero origen de la celebración del 31 de octubre?

Halloween: conoce el origén de la celebración del 31 de octubre.

Halloween es una festividad que se celebra cada 31 de octubre y que tiene sus raíces en antiguas tradiciones. Con el paso del tiempo, la celebración incorporó elementos de distintas tradiciones y actualmente se ha convertido en una fecha popular y comercializada en diferentes países, especialmente por los disfraces, las calabazas y la tradición de pedir dulces.

Conoce un poco la historia de Halloween

La historia de Halloween se remonta a unos 2,000 años, cuando antiguos pueblos celtas de Europa realizaban celebraciones relacionadas con el final de la cosecha y la llegada del invierno.

Los celtas celebraban una fiesta llamada Samhain, que marcaba el final de la temporada y el inicio de un nuevo ciclo. De acuerdo con las creencias de la época, durante esa noche la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía más delgada, permitiendo que los espíritus regresaran a la Tierra.

Según estas tradiciones, las personas utilizaban máscaras y disfraces como una forma de protegerse o confundirse entre los espíritus que, según sus creencias, podían estar presentes durante la celebración.

Con el paso de los siglos, estas tradiciones se mezclaron con otras costumbres y dieron origen a parte de los elementos que actualmente se relacionan con Halloween.

¿Halloween es bueno o malo?

La percepción sobre Halloween depende de las creencias, costumbres y decisiones de cada persona o familia.

Para muchas familias, la celebración representa una actividad recreativa en la que los niños pueden disfrazarse, pedir dulces y compartir con sus vecinos y la comunidad.

Sin embargo, algunos grupos religiosos mantienen una postura crítica frente a Halloween y consideran que determinados elementos de la celebración están relacionados con prácticas que consideran contrarias a sus creencias.

Por esta razón, la forma de celebrar esta fecha puede variar de acuerdo con las tradiciones y convicciones de cada familia.