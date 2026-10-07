Panamá Entretenimiento -  7 de octubre de 2026 - 09:39

Día Mundial del Huevo: ¿por qué se celebra y qué hay detrás de esta fecha?

En octubre, distintos países destacan el valor de uno de los alimentos más consumidos a nivel internacional el Día Mundial del Huevo.

Día Mundial del Huevo.

Día Mundial del Huevo.

Morgane Perraud / Unsplash
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Día Mundial del Huevo se celebra en Panamá cada segundo viernes de octubre y este año la fecha corresponde al 9 de octubre. Al igual que en otros países, esta jornada busca resaltar los beneficios nutricionales del huevo y promover su consumo como parte de una alimentación equilibrada.

Dia Mundial del Huevo celebración que reúne a países de todo el mundo

El Día Mundial del Huevo fue establecido en 1996 durante una conferencia celebrada en Viena. Desde entonces, la fecha se conmemora en alrededor de 150 países mediante diferentes actividades, ferias y campañas.

Estas iniciativas buscan destacar el valor nutricional del huevo, su accesibilidad económica y su importancia como alimento dentro de la alimentación de millones de personas.

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