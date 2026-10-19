Tras el terremoto en Panamá, UDELAS lleva médicos y apoyo psicológico a comunidades

UDELAS despliega clínica móvil en comunidades afectadas por el terremoto

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) brindó atención médica y psicológica a 311 personas afectadas por el terremoto en Azuero y Veraguas, mediante jornadas desarrolladas entre el 13 y el 16 de octubre de 2026. La asistencia incluyó servicios de medicina general, fisioterapia, trabajo social, psicología y estimulación temprana para niños.

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UDELAS despliega clínica móvil en comunidades afectadas por el terremoto

Las jornadas fueron organizadas por el Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud (CIAES), a través de su Clínica Móvil, con la participación de profesionales y estudiantes voluntarios.

De acuerdo con el director del CIAES, Ramiro Campos, las atenciones se distribuyeron de la siguiente manera:

Azuero (13 de octubre): 154 pacientes, de los cuales 78 fueron mujeres y 76 hombres.

La Trinchera (15 de octubre): 76 pacientes, entre ellos 47 mujeres y 29 hombres.

San Antonio y Las Torres, Veraguas (16 de octubre): 81 pacientes, de los cuales 44 fueron mujeres y 37 hombres.

En total, 169 mujeres (54.3 %) y 142 hombres (45.7 %) recibieron atención durante las jornadas.

¿Qué servicios médicos ofreció UDELAS a los afectados?

Los equipos multidisciplinarios brindaron atención primaria de salud, evaluaciones físicas, servicios de rehabilitación y acompañamiento social a las comunidades afectadas.

También ofrecieron atención psicológica para ayudar a las personas a enfrentar el impacto emocional del terremoto y sus réplicas, además de actividades de estimulación temprana dirigidas a la niñez.

La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó el compromiso social de la institución y la participación de los estudiantes mediante el voluntariado y el servicio social.

Por su parte, Ramiro Campos explicó que las intervenciones estuvieron a cargo de equipos especializados para atender las necesidades físicas y emocionales de la población afectada.