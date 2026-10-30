Protesta en Merca Panamá: carretilleros exigen respuestas por requisitos de salud

Una protesta protagonizada por aproximadamente 100 carretilleros se registró este viernes 30 de octubre del 2026, en Merca Panamá, ubicado en la vía Centenario, luego de que se les impidiera realizar sus labores por no contar con los carnet de salud blanco y verde, exigidos para la manipulación de alimentos.

La manifestación provocó un congestionamiento vehicular en el área, donde varios conductores quedaron varados debido al cierre de los accesos.

Carretilleros piden soluciones para continuar trabajando

Los manifestantes quemaron llantas y ramas como medida de protesta para impedir el acceso al mercado y exigir respuestas de las autoridades.

Felipe Arena, uno de los carretilleros afectados, manifestó su preocupación ante la imposibilidad de trabajar y señaló que necesita continuar realizando sus labores para llevar el sustento a su hogar.

“Quieren cerrar y ¿cómo vamos a cargar a los clientes?”, expresó.

Los carretilleros se dedican a ayudar a los compradores a trasladar vegetales y otros productos dentro de las instalaciones de Merca Panamá, por lo que aseguran que esta medida afecta directamente su actividad económica.

Salud Pública ofrece exoneración del trámite

Al lugar acudió Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, quien explicó que la exigencia de los carnés busca garantizar el adecuado manejo de los alimentos y prevenir riesgos sanitarios.

La autoridad indicó que, ante la situación, se ofreció realizar los trámites correspondientes sin costo para los trabajadores, incluyendo el certificado de buena salud.

Guerra explicó que esta disposición está contemplada en el Decreto Ejecutivo N.° 17 de 1997, que establece la obligatoriedad de portar los carnés de salud vigentes y en un lugar visible para quienes realizan actividades relacionadas con la manipulación de alimentos.

¿Cuándo podrán realizar el trámite?

De acuerdo con lo informado por el jefe de Salud Pública, los trámites se estarán realizando los días lunes 2 y martes 3 de noviembre de 2026.

La exoneración del costo se logró mediante un acuerdo con el ministro y el director regional de Salud, con el propósito de facilitar la regularización de los trabajadores y permitirles cumplir con las disposiciones sanitarias.

Las autoridades buscan que los carretilleros puedan obtener la documentación requerida y retomar sus actividades conforme a las normas sanitarias. Mientras tanto, los trabajadores esperan que la solución acordada les permita continuar ofreciendo sus servicios en Merca Panamá.