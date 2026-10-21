¡Atentos! Egresados del INADEH podrán aplicar a las vacantes de Copa Airlines este viernes

Egresados del INADEH podrán aplicar a las vacantes de Copa Airlines.

Copa Airlines, en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ), anunció una jornada de reclutamiento para este viernes 23 de octubre de 2026, dirigida a personas interesadas en oportunidades de empleo en el sector aeronáutico. La actividad se realizará en la sede del INADEH ubicada en Los Andes Mall, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

La convocatoria incluye siete tipos de vacantes en áreas operativas, técnicas y de atención a pasajeros. Los interesados deberán cumplir con los requisitos anunciados y podrán aplicar mediante el código QR incluido en el comunicado.

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¿Cuáles son las vacantes disponibles en Copa Airlines?

Según el anuncio difundido por Copa Airlines y el INADEH, las oportunidades laborales disponibles son:

Almacenista.

Estibadores.

Ayudante general (taller).

Mecánico de equipo terrestre.

Agente de abastecimiento a bordo.

Agente de servicio a pasajero.

Tripulante de cabina.

Para las posiciones de agente de servicio a pasajero y tripulante de cabina, el anuncio especifica que se requiere un nivel de inglés avanzado.

¿Qué requisitos solicita Copa Airlines para aplicar?

El comunicado establece los siguientes requerimientos generales para los aspirantes:

Ser mayor de edad.

Tener estudios secundarios completos.

Contar con licencia de conducir vigente.

Tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y días feriados.

Los interesados deberán verificar las condiciones correspondientes a la vacante de su interés durante el proceso de postulación.

El anuncio invita a los aspirantes a escanear el código QR publicado en la convocatoria para presentar su aplicación.

La jornada representa una oportunidad para quienes buscan empleo en áreas relacionadas con operaciones aeroportuarias, mantenimiento, logística y servicio a pasajeros.