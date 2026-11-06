Panamá Entrevistas - 6 de noviembre de 2026 - 10:00
Pacientes de hemodiálisis piden instalaciones para sus tratamientos en el interior de país
Alrededor de 500 pacientes de hemodiálisis del Ministerio de Salud (Minsa) que reciben sus tratamientos en clínicas, están solicitando a la entidad la construcción de instalaciones en otras regiones del país o realizar convenios con la Caja de Seguro Social, y no concentrar a todos los pacientes en el Hospital Santo Tomás.
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