Panamá Entrevistas - 6 de noviembre de 2026 - 10:21
Pacientes preocupados por monto destinado para compra de medicamentos en el Presupuesto 2027
Emma Pinzón, dirigente de los pacientes con enfermedades crónicas, manifestó la preocupación que sostienen porque aún desconocen el desglose en el Presupuesto General del Estado 2027 para la compra de medicamentos.
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