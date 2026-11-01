Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre el Presupuesto General del Estado, historia de Panamá y respuestas tras el sismo

Este domingo en Debate Abierto conversamos sobre la importancia de educar sobre la historia de Panamá con el historiador, Juan Tam, la vocera de Jóvenes Unidos por la Educación, Keychell Arelis Hernández, y el abogado Ian Ramos Fergus. También abordamos la situación del empleo, tras la emergencia del terremoto del pasado 9 de octubre con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz. Además de una actualización de la situación que enfrenta el distrito de Pedasí con el alcalde Miguel Batista, y en Isla Cañas con el representante Demetrio Ríos. Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó cómo avanza la reconstrucción de viviendas y el apoyo a los afectados. A su vez, el diputado de la Coalición Vamos, Luis Duke, hizo repaso de la discusión del Presupuesto General del Estado para el 2027. Mientras que el abogado Harley Mitchell reaccionó al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el proyecto del Puerto Barú.