Panamá Entrevistas -

Capadeso gestiona apoyo para los afectados por el terremoto del 9 de octubre

La presidenta de la Cámara Panameña de Desarrollo Social (Capadeso), Malena Sáenz, explicó el trabajo que realizan organizaciones sin fines de lucro para identificar las necesidades de los afectados por el terremoto del 9 de octubre, y el apoyo en salud mental, educación y reconstrucción.