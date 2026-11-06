Panamá Entrevistas - 6 de noviembre de 2026 - 09:13
Especial "Anita Moreno: La caricia de Dios" se transmitirá a través de Telemetro
Panamá podría tener a su primera santa. La periodista Jenia Nenzen compartió detalles del especial “Anita Moreno: La caricia de Dios” que se transmitirá el 11 de noviembre por Telemetro, y explicó cómo avanza su causa en el Vaticano para declararla sierva de Dios.
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