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Panamá Entrevistas -  6 de noviembre de 2026 - 09:13

Especial "Anita Moreno: La caricia de Dios" se transmitirá a través de Telemetro

Panamá podría tener a su primera santa. La periodista Jenia Nenzen compartió detalles del especial “Anita Moreno: La caricia de Dios” que se transmitirá el 11 de noviembre por Telemetro, y explicó cómo avanza su causa en el Vaticano para declararla sierva de Dios.

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