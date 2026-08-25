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Panamá aborda problemática de interferencia de la industria tabacalera

Panamá es sede de un foro impulsado por el movimiento Panamá Saludable, que busca de detener la interferencia de la industria tabacalera en el país. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que se le debe advertir a la población sobre las graves secuelas a la salud que representa fumar. También reaccionó a los productos que se compran en línea para bajar de peso y que no cuentan con registro sanitario.