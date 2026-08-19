Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el segundo show en vivo, ¿quiénes fueron eliminados?

El segundo show en vivo de Yo Me Llamo All Stars estuvo marcado por la emoción, la competencia y la evaluación del cuarto jurado, que tuvo una participación clave en la clasificación de los imitadores.

Tras esta segunda gala, Camilo Sesto quedó en el primer lugar de la tabla de posiciones , asegurando su paso al tercer show de la competencia.

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La clasificación será determinante para los participantes que continúan en carrera, especialmente porque la competencia entra en una etapa en la que cada presentación puede marcar la diferencia.

Así quedó la tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars

Después del segundo show en vivo, la clasificación quedó de la siguiente manera:

Camilo Sesto

Bob Marley

Ivy Queen

Eminem

La Lupe

Michael Jackson

Bon Jovi

Rocío Dúrcal

Chayanne

Camilo

Bad Bunny

Manuel Turizo

La tabla define el panorama de cara al tercer show en vivo, donde los imitadores deberán continuar demostrando su talento para mantenerse en competencia.

¿Quiénes fueron eliminados de Yo Me Llamo All Stars?

En el segundo show en vivo se produjeron las primeras eliminaciones de la temporada.

Bad Bunny y Manuel Turizo quedaron fuera de la competencia, por lo que ya no continuarán en las próximas galas.

Ambos participantes se despidieron agradecidos por la oportunidad de formar parte de esta edición All Stars.

Ahora, los 10 imitadores restantes tendrán el reto de seguir avanzando hacia la gran final.

La competencia se pone más difícil

Con las primeras eliminaciones, la competencia entra en una nueva etapa. Los participantes deberán cuidar su posición en la tabla y entregar mejores presentaciones en cada show.

Camilo Sesto, quien lidera actualmente la clasificación, parte con ventaja de cara al tercer programa, mientras que los demás imitadores buscarán escalar posiciones y evitar convertirse en los próximos eliminados.