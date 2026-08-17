Yo Me Llamo All Stars: Franklyn Robinson será el cuarto jurado de la octava temporada

Franklyn Robinson será jurado de Yo Me Llamo All Stars

La competencia de Yo Me Llamo All Stars suma un nuevo integrante a su panel de jueces. Franklyn Robinson será el cuarto jurado de la octava temporada del programa, que este martes 18 de agosto tendrá su segundo show en vivo.

El comunicador social, con trayectoria en televisión y radio, tendrá la responsabilidad de evaluar a los participantes junto al resto del jurado y contribuir con sus puntuaciones durante esta nueva etapa de la competencia.

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Franklyn Robinson llega como cuarto jurado

Franklyn Robinson es conocido por su trayectoria como comunicador social en televisión y radio. También es CEO de Boho Food Town y presidente de Panamá Pride Oficial. Ahora se incorpora a Yo Me Llamo All Stars como cuarto jurado, precisamente cuando la competencia comienza a tomar mayor intensidad y las puntuaciones adquieren un papel determinante para los participantes.

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Su evaluación contribuirá a definir las posiciones de los imitadores en la tabla de posiciones, un aspecto importante de cara a la siguiente etapa del programa.

Segundo show en vivo de Yo Me Llamo All Stars

El primer show en vivo de la octava temporada dejó a los participantes con una primera puntuación que será tomada en cuenta para la próxima gala.

Este martes 18 de agosto, los concursantes regresarán al escenario para el segundo show en vivo, en el que deberán demostrar nuevamente sus habilidades para mantenerse en competencia.

La presión aumentará en las próximas galas, ya que esta semana serán dos los participantes que dejarán la competencia.

Por ello, cada presentación y cada punto obtenido pueden marcar una diferencia importante en la tabla de posiciones.

¿Por qué es importante la posición de los participantes?

Las puntuaciones obtenidas durante los shows en vivo serán determinantes para establecer la posición de cada concursante.

La ubicación en la tabla tendrá especial relevancia cuando comiencen las eliminaciones, por lo que los participantes deberán buscar la mayor cantidad de puntos posibles en cada presentación.

Con la incorporación de Franklyn Robinson al jurado, Yo Me Llamo All Stars se prepara para una gala en la que los imitadores tendrán nuevamente el reto de convencer al panel y al público con sus presentaciones.