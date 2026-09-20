Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 16:54

Aprehenden a tres colombianos presuntamente vinculados a préstamos gota a gota

Los colombianos implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes tras su aprehensión.

Aprehenden a tres colombianos presuntamente vinculados a préstamos gota a gota.

Aprehenden a tres colombianos presuntamente vinculados a préstamos gota a gota.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional aprehendió a tres personas de nacionalidad colombiana, presuntamente vinculadas a la actividad lucrativa de cobro informal conocida como gota a gota o cobra diario. Tras la diligencia, los implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

Por otro lado, solo la semana pasada fueron expulsados y deportados 67 extranjeros acusados de cometer delitos graves y dedicarse a actividades al margen de la ley.

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