Aprehenden a tres colombianos presuntamente vinculados a préstamos gota a gota.

La Policía Nacional aprehendió a tres personas de nacionalidad colombiana, presuntamente vinculadas a la actividad lucrativa de cobro informal conocida como gota a gota o cobra diario. Tras la diligencia, los implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.
La @policiadepanama aprehendió a tres personas de nacionalidad colombiana, presuntamente vinculadas a la actividad lucrativa denominada “cobra diario”.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 20, 2026
Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.
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