Esterilización de mascotas en Las Tablas: fechas, precios y cómo reservar un cupo

Una jornada de esterilización de mascotas se realizará en la ciudad de Las Tablas este sábado 3 y domingo 4 de octubre, con 1,000 cupos disponibles para perros y gatos. Los precios comenzarán desde los $5 y las personas interesadas deberán reservar previamente su espacio mediante WhatsApp.
¿Cuánto cuesta esterilizar perros y gatos en Las Tablas?
Los precios anunciados para la jornada varían según el tipo de mascota:
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Gatos: $5.
Perros: $15.
Perros de raza: desde $45.
La actividad se desarrollará durante dos días, el sábado 3 y domingo 4 de octubre, hasta completar los cupos disponibles.
¿Cómo reservar un cupo para la jornada de esterilización?
Las personas interesadas deberán agendar previamente la atención de su mascota escribiendo por WhatsApp al 6288-2555.
Debido a que se han habilitado 1,000 cupos, se recomienda realizar la consulta directamente mediante el contacto proporcionado para confirmar disponibilidad y recibir las indicaciones correspondientes para la atención de la mascota.
La información suministrada no especifica el horario de atención ni el punto exacto de Las Tablas donde se desarrollará la jornada.