IDAAN realizará trabajos en varias potabilizadoras esta semana: ¿cuáles están incluidas?

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 12 al 18 de octubre de 2026.
- Barú
- Los Algarrobos
- San Bartolo
- Divalá
- Chiriquí
- Tolé
- San Félix
- Santa Marta
- Chorro Blanco
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincia de Veraguas
- Santiago
Provincia de Panamá Oeste
- Jaime Díaz Quintero
Panamá Este
- Chepo
Provincia de Darién
- Villa Darién
Provincia de Bocas del Toro
- El Silencio
- Quebrada Nigua