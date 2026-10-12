Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2026 - 11:01

IDAAN realizará trabajos en varias potabilizadoras esta semana: ¿cuáles están incluidas?

El IDAAN realizará trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras de distintas provincias durante la semana del 12 al 18 de octubre de 2026.

Trabajos del IDAAN en Panamá.

Trabajos del IDAAN en Panamá.

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 12 al 18 de octubre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Provincia de Chiriquí

  • Barú
  • Los Algarrobos
  • San Bartolo
  • Divalá
  • Chiriquí
  • Tolé
  • San Félix
  • Santa Marta
  • Chorro Blanco

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincia de Veraguas

  • Santiago

Provincia de Panamá Oeste

  • Jaime Díaz Quintero

Panamá Este

  • Chepo

Provincia de Darién

  • Villa Darién

Provincia de Bocas del Toro

  • El Silencio
  • Quebrada Nigua

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