Clima en Panamá hoy, martes 13 de octubre: IMHPA pronostica lluvias y tormentas a nivel nacional

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 13 de octubre de 2026 se esperan lluvias y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones del país, incluidas las zonas más afectadas por el sismo registrado el pasado viernes 9 de octubre.

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Además, se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y vientos en el territorio nacional, el cual se extiende hasta el 15 de octubre.

¿Qué zonas de Panamá presentan mayor riesgo por las lluvias?

De acuerdo con la información meteorológica, la región de Azuero requiere especial atención debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo y a la inestabilidad del terreno.

Las precipitaciones podrían agravar las condiciones del suelo, especialmente en áreas donde ya se han registrado daños, aumentando el riesgo de deslizamientos y otras situaciones peligrosas.

En la ciudad de Panamá, se prevé que las tormentas se presenten principalmente durante la tarde y la noche. En tanto, para la región del Caribe y las áreas marítimas, las condiciones podrían variar, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y a las advertencias para las distintas operaciones marítimas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional, incluidas las regiones más afectadas por el fuerte sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de agosto. pic.twitter.com/MLkP0cRPSk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

Recomendaciones ante las lluvias en Panamá

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población:

Evitar cruzar calles inundadas, ríos o quebradas con fuertes corrientes.

Reducir la velocidad al conducir, mantener una distancia segura y utilizar las luces bajas.

Alejarse de laderas inestables y zonas propensas a deslizamientos.

No refugiarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.

Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sinaproc y del IMHPA.

Se recomienda especial precaución en las comunidades de Azuero afectadas por el sismo, donde las lluvias podrían complicar las condiciones del terreno y las labores de recuperación.