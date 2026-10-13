Isla Cañas tras el sismo: residentes esperan ayuda luego de perderlo todo

En Isla Cañas , distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, sus habitantes enfrentan una situación sin precedentes. Acostumbrados a convivir con el oleaje, hoy viven las consecuencias de un fenómeno que golpeó a la comunidad y arrasó con lo poco que les quedaba.

¿Qué pasó en Isla Cañas?

Tras el sismo registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026, las fuertes olas alcanzaron entre cuatro y seis metros de altura, según los testimonios de los residentes, y causaron graves daños en la isla.

El impacto del oleaje dejó a familias sin sus pertenencias y obligó a varios habitantes a buscar refugio lejos de sus hogares. Actualmente, algunos residentes permanecen en una finca, donde vecinos solidarios les han brindado un espacio para resguardarse.

Sin embargo, la ayuda sigue siendo una de las principales preocupaciones de la comunidad, cuyos habitantes esperan respuestas para poder salir de la situación de emergencia.

Siete lanchas para trasladar a más de 400 personas

Uno de los residentes explicó que en la comunidad hay siete lanchas disponibles para apoyar el traslado de más de 400 personas, una capacidad que refleja las dificultades para movilizar a todos los afectados.

''Pueblo salvando pueblo'', expresó un residente de la Isla al describir cómo los propios vecinos se han organizado para ayudarse mutuamente en medio de la emergencia.

Residente de Isla Caña. Telemetro Reporta

Residentes piden un lugar seguro para vivir

La preocupación de los habitantes no se limita a la emergencia inmediata. También temen por su futuro y buscan un lugar donde puedan establecerse nuevamente, recuperar sus pertenencias y comenzar de cero.

''Nosotros queremos que nos ubiquen en un lugar donde tengamos otro vivir, donde radiquemos nuestras cosas'', manifestó Euclides, residente de Isla Cañas.

Los habitantes de Isla Cañas esperan que la ayuda llegue y que las autoridades les brinden alternativas para reubicarse en un lugar seguro, mientras intentan reconstruir sus vidas después de perder sus hogares y pertenencias.