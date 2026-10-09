Sismo en Panamá: advierten posibles olas de tsunami de hasta 3 metros en Los Santos

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá advirtió sobre la posibilidad de olas de tsunami de entre 1 y 3 metros de altura en Isla Cañas y el sur de Los Santos, tras el sismo de magnitud 7.2 reportado este viernes 9 de octubre de 2026.

Su director, Néstor Luque, explicó que la advertencia se basa en modelos numéricos del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

“Hay posibilidad de impacto de olas de tsunami local hacia el área de Isla Cañas y la parte sur de Los Santos. En esa área se prevé, según el modelo numérico computacional del Centro de Alerta del Pacífico, olas entre 1 a máximo 3 metros de altura. Nos comunicamos con Protección… pic.twitter.com/kgYgMikqQn — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Luque informó que, según los reportes recibidos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en algunas viviendas de Isla Cañas, ubicadas muy cerca de la costa, se ha registrado la entrada de oleaje anómalo.

¿Qué zonas de Panamá podrían registrar olas de tsunami?

El director del Instituto de Geociencias señaló que el posible impacto se concentra en las zonas costeras cercanas al lugar donde ocurrió el movimiento sísmico.

“Cuando nos alejamos de esa región de Isla Cañas y del sur de Los Santos, Veraguas, la previsión del modelo numérico computacional es que las olas no van a superar los 30 centímetros de altura para otras regiones de Panamá, es muy local el impacto de olas de tsunami porque está… pic.twitter.com/Xm0C7URCYZ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Para otras regiones de Panamá, el modelo numérico prevé olas que no superarían los 30 centímetros de altura, según las estimaciones comunicadas por el especialista.

“Cuando nos alejamos de esa región de Isla Cañas y del sur de Los Santos, Veraguas, la previsión del modelo numérico computacional es que las olas no van a superar los 30 centímetros de altura para otras regiones de Panamá, es muy local el impacto de olas de tsunami porque está muy cerca de donde fue el evento de magnitud 7.2”. “Cuando nos alejamos de esa región de Isla Cañas y del sur de Los Santos, Veraguas, la previsión del modelo numérico computacional es que las olas no van a superar los 30 centímetros de altura para otras regiones de Panamá, es muy local el impacto de olas de tsunami porque está muy cerca de donde fue el evento de magnitud 7.2”.