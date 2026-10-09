Sismo en Panamá: advierten posibles olas de tsunami de hasta 3 metros en Los Santos

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá advirtió sobre la posibilidad de olas de tsunami de entre 1 y 3 metros de altura en Isla Cañas y el sur de Los Santos, tras el sismo de magnitud 7.2 reportado este viernes 9 de octubre de 2026.
Luque informó que, según los reportes recibidos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en algunas viviendas de Isla Cañas, ubicadas muy cerca de la costa, se ha registrado la entrada de oleaje anómalo.
¿Qué zonas de Panamá podrían registrar olas de tsunami?
El director del Instituto de Geociencias señaló que el posible impacto se concentra en las zonas costeras cercanas al lugar donde ocurrió el movimiento sísmico.
Para otras regiones de Panamá, el modelo numérico prevé olas que no superarían los 30 centímetros de altura, según las estimaciones comunicadas por el especialista.