Clima en Panamá hoy, viernes 9 de octubre: IMHPA pronostica lluvias y tormentas en la tarde

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este viernes 9 de octubre de 2026 se esperan aguaceros de corta duración, altas temperaturas y posibles tormentas eléctricas, principalmente durante la tarde. Además, se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y vientos en el territorio nacional .

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Clima en Panamá: ¿cuáles serán las temperaturas este viernes?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, las temperaturas máximas previstas son:

Vertiente del Caribe: entre 28 °C y 30 °C.

Vertiente del Pacífico: entre 30 °C y 33 °C.

Zonas montañosas: hasta 25 °C.

Los índices máximos de radiación ultravioleta oscilarán entre niveles altos y extremos, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las actividades al aire libre.

IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

El IMHPA mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este viernes 9 de octubre un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y vientos.

Para la tarde se prevén aguaceros aislados, algunos acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, especialmente en sectores del Caribe Occidental.

Según el reporte proporcionado, se esperan condiciones marítimas favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.