Martínez-Acha celebra salida de Panamá de lista negra: "Es un gran logro para el país"

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, expresó su satisfacción por la salida del país de la lista negra fiscal de la Unión Europea (UE) y atribuyó el resultado a las gestiones diplomáticas impulsadas por el presidente José Raúl Mulino y su equipo de Gobierno.

El canciller destacó que la decisión responde a una estrategia de Gobierno orientada a defender los intereses nacionales, fortalecer la imagen internacional de Panamá y demostrar los avances del país en materia de transparencia fiscal.

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Martínez-Acha también defendió los viajes internacionales del presidente Mulino, al considerar que las reuniones directas con otros mandatarios han permitido explicar la situación fiscal panameña y presentar información sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

"No hay mejor persona para llevar este mensaje a sus homólogos que el Presidente de la República, por eso nuestro presidente viaja", señaló el canciller panameño Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores, quien explicó el valor de que más países se adhieran al… pic.twitter.com/CqvBwZgRCj — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

El ministro calificó la decisión como un logro para el país y sostuvo que podría facilitar nuevas inversiones europeas. No obstante, reconoció que Panamá todavía tiene tareas pendientes relacionadas con la cooperación y el intercambio de información fiscal.

Canciller defiende viajes internacionales del presidente Mulino

Durante sus declaraciones, Martínez-Acha cuestionó las críticas dirigidas a los viajes presidenciales y defendió su importancia para las relaciones diplomáticas de Panamá.

El canciller mencionó las recientes visitas a Vietnam y Singapur, así como las gestiones relacionadas con la adhesión de otros países al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Según Martínez-Acha, los encuentros entre mandatarios permiten defender los intereses nacionales y fortalecer la posición internacional del país.