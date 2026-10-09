"Recuperar la confianza": el mensaje de Mulino tras la decisión de la UE sobre Panamá

Mulino celebra salida de Panamá de la lista negra fiscal de la UE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , celebró este viernes 9 de octubre de 2026 la decisión de la Unión Europea (UE) de retirar al país de su lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal. El mandatario aseguró que esta medida abrirá oportunidades para atraer inversiones europeas y generar nuevos empleos en distintos sectores de la economía panameña.

¿Qué dijo Mulino sobre la salida de Panamá de la lista negra de la UE?

El mandatario destacó que la decisión representa el resultado de las gestiones realizadas durante su administración, así como del trabajo conjunto con representantes de distintos sectores del país.

El presidente de la República, @JoseRaulMulino, emitió un mensaje tras conocerse la salida de Panamá de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE).



El presidente aplaudió la decisión del Consejo de la Unión Europea (UE), lo cual abrirá paso a más inversiones… pic.twitter.com/1cH0krdifK — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Mulino explicó que, para alcanzar este objetivo, fue necesario realizar reuniones internacionales, participar en foros y trabajar para recuperar la confianza de la comunidad internacional.

El presidente calificó la decisión como una victoria para Panamá y sostuvo que permitirá fortalecer la competitividad del país y crear nuevas oportunidades para los panameños.

Panamá pasa al Anexo II de la lista fiscal europea

La decisión del Consejo de la Unión Europea permite que Panamá salga del Anexo I, conocido como lista negra fiscal, y pase al Anexo II, donde permanecen las jurisdicciones que mantienen compromisos pendientes de evaluación.

El presidente considera que este cambio favorecerá la llegada de capital europeo y contribuirá a impulsar la economía y la generación de empleos en Panamá.