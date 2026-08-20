Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2026 - 13:03

Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta habilitados para este viernes

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 21 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del viernes 21 de agosto

Veraguas

  • Casa comunal de El Común, en Los Valles, distrito de Cañazas.
  • Parque principal de San Francisco, San Francisco cabecera.

Coclé

  • Casa cultural de Pajonal, en el distrito de Penonomé.

Los Santos

  • Cancha comunal de Flores, en el distrito de Tonosí.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Justo Fidel, distrito de Tolé.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Punta Chame, distrito de Chame.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Barranquilla, distrito de Jirondai.

Panamá

  • Isla de Taboga, distrito de Taboga.

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