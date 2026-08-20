Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta habilitados para este viernes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 21 de agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del viernes 21 de agosto
Veraguas
- Casa comunal de El Común, en Los Valles, distrito de Cañazas.
- Parque principal de San Francisco, San Francisco cabecera.
Coclé
- Casa cultural de Pajonal, en el distrito de Penonomé.
Los Santos
- Cancha comunal de Flores, en el distrito de Tonosí.
Chiriquí
- Cancha comunal de Justo Fidel, distrito de Tolé.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Punta Chame, distrito de Chame.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Barranquilla, distrito de Jirondai.
Panamá
- Isla de Taboga, distrito de Taboga.