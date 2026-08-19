Danilo Pérez recibe Doctorado Honoris Causa de Udelas

El músico y compositor panameño Danilo Pérez fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) , en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, educativa y humanitaria, así como a su aporte a la cultura panameña y al ámbito internacional.

La distinción reconoce la carrera de Pérez y su contribución a través de la música y la educación, además de su compromiso con iniciativas de impacto social.

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Udelas reconoce el aporte de Danilo Pérez

Durante el acto de reconocimiento, la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de la distinción otorgada al músico panameño.

El músico y compositor panameño, Danilo Pérez, fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Especializada de las Américas (@udelasoficial ), en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, educativa y humanitaria, y a su aporte a la cultura nacional e… pic.twitter.com/VzuVmDTXEK — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

“Para la Universidad Especializada de las Américas la entrega de este Doctorado Honoris Causa al doctor, maestro Danilo Pérez representa no solamente para esta casa de estudios, sino para la sociedad panameña, un reconocimiento al ingenio, un reconocimiento a la creatividad, un reconocimiento a la construcción de una sociedad plena y de esta transformación social que nuestro país merece”, destacó Terreros Barrios. “Para la Universidad Especializada de las Américas la entrega de este Doctorado Honoris Causa al doctor, maestro Danilo Pérez representa no solamente para esta casa de estudios, sino para la sociedad panameña, un reconocimiento al ingenio, un reconocimiento a la creatividad, un reconocimiento a la construcción de una sociedad plena y de esta transformación social que nuestro país merece”, destacó Terreros Barrios.

La universidad resaltó de esta manera la trayectoria de Pérez y su influencia más allá del ámbito musical.

Danilo Pérez destaca la importancia de escuchar

Durante su intervención, Danilo Pérez puso el énfasis en la necesidad de escuchar a los demás en una sociedad marcada por el ruido.

El músico también llamó a abrir espacios para las voces que han quedado fuera de la sociedad, planteamiento que vinculó con la necesidad de construir una sociedad más inclusiva. Su mensaje se sumó al significado de la distinción recibida, que reconoce no solamente su carrera artística, sino también su aporte educativo y humanitario.

Un reconocimiento a la cultura panameña

El Doctorado Honoris Causa concedido por Udelas representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria de uno de los músicos panameños con mayor proyección internacional.

La distinción destaca el aporte de Danilo Pérez a la música, la educación y la cultura, ámbitos en los que ha desarrollado una carrera con impacto tanto dentro como fuera de Panamá.