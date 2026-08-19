Danilo Pérez recibe Doctorado Honoris Causa de Udelas

El músico y compositor panameño Danilo Pérez fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, educativa y humanitaria, así como a su aporte a la cultura panameña y al ámbito internacional.
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Udelas reconoce el aporte de Danilo Pérez
Durante el acto de reconocimiento, la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de la distinción otorgada al músico panameño.
La universidad resaltó de esta manera la trayectoria de Pérez y su influencia más allá del ámbito musical.
Danilo Pérez destaca la importancia de escuchar
Durante su intervención, Danilo Pérez puso el énfasis en la necesidad de escuchar a los demás en una sociedad marcada por el ruido.
El músico también llamó a abrir espacios para las voces que han quedado fuera de la sociedad, planteamiento que vinculó con la necesidad de construir una sociedad más inclusiva. Su mensaje se sumó al significado de la distinción recibida, que reconoce no solamente su carrera artística, sino también su aporte educativo y humanitario.
Un reconocimiento a la cultura panameña
El Doctorado Honoris Causa concedido por Udelas representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria de uno de los músicos panameños con mayor proyección internacional.
La distinción destaca el aporte de Danilo Pérez a la música, la educación y la cultura, ámbitos en los que ha desarrollado una carrera con impacto tanto dentro como fuera de Panamá.