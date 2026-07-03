SENAFRONT captura a dos sospechosos por robo en terminal de Puerto Armuelles

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras ( SENAFRONT ) aprehendieron a dos hombres presuntamente vinculados con un robo cometido en un local de buhonería ubicado en la terminal de transporte de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

La acción se desarrolló como parte de las labores operativas que mantienen los estamentos de seguridad para combatir los hechos delictivos en la región.

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Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades

De acuerdo con la información suministrada por el SENAFRONT, ambos individuos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de los trámites e investigaciones correspondientes.

Unidades del @senafrontpanama aprehendieron a dos hombres presuntamente vinculados a un robo perpetrado en un local de buhonería, ubicado en una terminal de transporte de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú.



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Las autoridades no revelaron la identidad de los aprehendidos ni precisaron los bienes sustraídos durante el presunto robo.

SENAFRONT continúa las investigaciones

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que determinarán la posible responsabilidad de los sospechosos conforme avance el proceso de investigación.

El SENAFRONT reiteró que mantiene operativos permanentes en distintos puntos del país para reforzar la seguridad ciudadana y atender las denuncias relacionadas con hechos delictivos.