Panamá Nacionales -  14 de marzo de 2026 - 09:56

Canal de Panamá firma convención colectiva con trabajadores no profesionales hasta 2032

El Canal de Panamá indicó que el pacto busca optimizar la administración laboral, impulsar la productividad y fortalecer la eficiencia de las operaciones.

Canal de Panamá firma convención colectiva con trabajadores no profesionales hasta 2032.

Canal de Panamá firma convención colectiva con trabajadores no profesionales hasta 2032.

ACP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Canal de Panamá suscribió este sábado la convención colectiva de la Unidad de Trabajadores No Profesionales con su representante exclusivo, conformado por la National Maritime Union (NMU), el Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe (SCPC) y el Panama Area Metal Trades Council (PAMTC).

Un hito relevante de este acuerdo es su vigencia extendida de siete años, la cual regirá hasta septiembre de 2032. El pacto busca optimizar la administración laboral, impulsar la productividad y fortalecer la eficiencia de las operaciones en la vía interoceánica.

La nueva convención incorpora un ajuste salarial básico progresivo distribuido de la siguiente manera: 2026, 4.0 %; 2027, 3.5 %; 2028, 3.5 %; 2029, 3.5 %; 2030, 3.5 %; 2031, 3.25 %; y 2032, 3.25 %. Adicionalmente, se otorgará un reconocimiento único extraordinario de 150 horas, el cual será pagadero el próximo lunes 30 de marzo.

Este acuerdo, suscrito con el grupo sindical más numeroso de la fuerza laboral, refuerza el compromiso del Canal con relaciones laborales modernas y estables, esenciales para ejecutar su Visión Estratégica 2025-2035 y garantizar un servicio confiable para el comercio global.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, resaltó el carácter colaborativo: “Esta negociación se sostiene sobre la capacidad de escuchar, y es esa capacidad de escuchar la que nos hace mejores. Es por eso que esta convención colectiva marca un hito importante en la institucionalidad canalera".

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