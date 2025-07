PSG no se confía para la final del Mundial de Clubes ante Chelsea

PSG no se confía ante Chelsea.

El Paris Saint-Germain (PSG) no llega confiado a la final del Mundial de Clubes que disputará el domingo ante Chelsea, afirmó este viernes el atacante francés Désiré Doué. "No, no nos confiamos en absoluto, trabajamos cada día para desafiarnos a nosotros mismos", declaró el atacante de 20 años tras entrenarse en la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey.