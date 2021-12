"Aló Aló", estreno musical de BK e Italian Somali

"Alo alo alo alo Qué fue? Oye a la rumba, no se le dice no Yo estoy, no me dejen por fuera Qué hay pa’ hoy Tengo vaso, hielo y ron Ay yo llevo a mis amigas Media pastilla, no sé de qué color Yo quiero la rosada Tú sí, tú no La que prenda mejor El party está encendido Y este DJ se alocó Ay no, ay no Ay no ay no ay no El party está encendido Y este DJ se alocó De locos… De locos Alo alo alo alo Que fue loco, marca! Oye a la rumba, no se le dice no Que locurita Qué hay pa´hoy Tengo vaso, hielo y ron Fala loco, Fala! Media pastilla, no sé de qué color De qué color Y dónde estoy? En una disco donde no hay señal Solo pepas pa’ las guilla pasar Un par de gatas que se portan mal Y yo empiezo a sudar El DJ se alocó y lo que quiero es choque Llegan los policías, estamos Alofoque Se acabe el toque, modo foque Si no tienes las vacunas baby no te anotes", es parte de la letra del nuevo tema de BK junto a Italian Somali.