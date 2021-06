Carey Hart muestra su lado más sensible en el documental de Pink

Afortunadamente para muchos, incluidos sus detractores, parte de su ámbito más íntimo -y por tanto de su faceta más dulce- se revelará ahora y en todo su esplendor gracias al documental que ha grabado la estrella del pop, llamado 'All I Know So Far'.



"La verdad es que estoy encantado de contar con la oportunidad de mostrar mi lado más vulnerable, sobre todo en lo que respecta a ser padre, al menos para contrarrestar un poco esa imagen que tengo de loco y salvaje amante de las motos, la de idiota con tatuajes", ha bromeado en estos términos a su paso por el programa vespertino de Ellen DeGeneres. Carey Hart tiene dos retoños con la diva musical, Willow, de 10 años, y Jameson, de cuatro.

