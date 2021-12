Hermano de Flow La Movie asegura que el avión había presentado fallas.

El hermano de Flow La Movie brindó declaraciones a los medios dominicanos: "La realidad que ese vuelo estaba supuesto a salid a la una y media de la tarde y fue retenido hasta las dos y media y a esa hora lo empujaron hasta las tres; cuando llegamos al aeropuerto la persona que le desmonta la maleta dijo que llevaba dos horas que lo estaban maqueniquiando; se iba a ir en un vuelo que llegó Adoni; allí mismo llamó el capitán que el mecánico le dijo que no, que ese avión taba ready para salir y se iban a ir en ese. Repúplica Dominicana tiene mecánico que no dan la talla, supervisores y Yeni Berenice debería ponerse a investigar esa compañía de Gonzalo Carrillo que es una mafia de RD"

"El avión tenía fallas y ellos lo sabían, Helidosa los mató, porque ese avión no estaba supuesto a volar, llevaba dos horas, que busquen el reporte si de verdad quieren ser transparente y lo dejaron volar; allí están las pruebas. José Ángel (Flow La Movie) es mi hermano, estaba con un niño de 3 años, una niña de 16, un niño de 14, una de 21 y su esposa, una familia completa por una mala práctica que tiene la República Dominicana, que no hay un inspector de aviación que pueda detectar que ese avión no podía volar. Nadie ha hablado conmigo", añadió.

Flow La Movie, de 38 años, fue el productor musical de múltiples éxitos de reguetón como Te Boté, interpretada por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, que estuvo en el número uno de la música latina durante 14 semanas seguidas en el 2018. Asimismo repitió la hazaña con las canciones Dakiti, que estuvo en el primer lugar durante 27 semanas y Mia, en la que participó el cantante estadounidense Drake, y que se mantuvo en el primer puesto 16 semanas, según el recuento de Billboard.

Artistas como J Balvin, Ozuna y Anuel AA también trabajaron con Flow La Movie, quien tenía su propio sello discográfico independiente después de más de 10 años de carrera.