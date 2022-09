Mach and Daddy: ¿Qué es de la vida de Martín Machore?

Martín Machore, uno de los cantantes de la canción "Gracias a Dios" del ex grupo Mach and Daddy.

Este es el ¿qué es de la vida de Martín Machore? ex cantante del dúo musical, Mach and Daddy, El grupo nació en el año 2000; su primer sencillo y a la vez el más popular fue"La botella", que ocupó por varias semanas los ratings de toda Latinoamérica y los primeros números en la Billboard. Los hermanos fueron reconocidos como “El Dúo Revelación del 2005”, debido a la sensación causada no sólo en su país de origen (Panamá), sino también en audiencia Internacional.