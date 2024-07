Yo Me Llamo 2024: Estos son los talentos preclasificados en la 2da audición

Ya falta poco para iniciar oficialmente la 6ta temporada de Yo Me Llamo 2024 . La segunda y última audición dejó a los miembros del jurado sorprendidos.

El show inició con la presentación de Tina Turner, quien logró cautivar a los miembros del jurado con su interpretación musical. Pero no solo ella destacó, también el duelo para escoger a Héctor Lavoe, quienes se la pusieron difícil a los jueces.

Chayanne fue otro de los artistas que logró conseguir su pase de preclasificado en esta segunda audición. Por otro lado, Sandro y Jessi Uribe dejaron pasmados con sus grandiosas presentaciones.

Kany García fue otra de las artistas que obtuvo su preclasificación, al igual que el intérprete de la banda Green Day, quien dejó a todos boquiabiertos con su actuación.

Uno de los momentos más inesperados fue el pase de dos Laura Pausini, quienes le pusieron la tarea difícil a One Two, quien no tuvo más remedio que pasarlas a ambas

Ellos preclasificaron en el segundo programa de audiciones

Miriam Cruz

Héctor Lavoe

Chayanne

Sandro

Jessie Uribe

Kany García

Danger Man

La India 1

La India 2

Carlos Vives

Rubén Blades

Greenday

Canserbero

Justin Bieber

Sandra Sandoval

Maluma

Laura Pausinni 1

Laura Pausinni 2

Tina Turner

Lucero

Para ver la lista completa debes votar por tu artista favorito para que pueda entrar en esta 6ta temporada de Yo Me Llamo, la cual tendrá su primer programa en vivo el próximo martes 30 de julio a las 8:30 p.m. y lo podrás sintonizar por las pantallas de Telemetro.