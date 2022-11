Malu Tapia sigue arrasando en las competencias de fisiculturismo

Estoy muy feliz, tenía muchísimos años con esto en la cabeza pero no me había enfocado, la pandemia me dio el empujón que necesitaba, ahora viene lo mejor, ir a las competencias internacionales, estoy segura que me llamarán Panamá en este deporte. Estoy muy feliz, tenía muchísimos años con esto en la cabeza pero no me había enfocado, la pandemia me dio el empujón que necesitaba, ahora viene lo mejor, ir a las competencias internacionales, estoy segura que me llamarán Panamá en este deporte.

Malu Tapia afirma que sus entrenadores están seguros que en unos 6 o 7 meses estaría lista para una competencia en el extranjero y aunque no nos adelantó cuál país tiene pensado para ir a competir si está segura que apenas lo tenga confirmado nos dará todos los detalles.

"Este deporte es de mucho sacrificio, cambié mi estilo de vida, mi alimentación, entrenaba varias veces al día, era agobiante y agotador pero cuando algo te llena el alma uno lo hace", confesó.