Muere Malcolm-Jamal Warner, actor de "The Cosby Show", ahogado en Costa Rica

De acuerdo con la Policía Nacional costarricense, Warner se encontraba nadando cerca de la playa Cocles cuando fue atrapado por una fuerte corriente. Su cuerpo fue localizado por las autoridades en horas de la tarde, y la causa oficial de muerte fue asfixia por inmersión.

Fallece Malcolm-Jamal Warner, actor de 'The Cosby Show'

Muere Malcolm-Jamal Warner, actor de "The Cosby Show" BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/07/2025.- Fotografía de archivo fechada el 24 de octubre de 2012 del actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner hablando durante un concierto de la ONU en Nueva York (EEUU). Malcolm-Jamal Warner, exintegrante de 'The Cosby Show' (1984-1992), murió al ahogarse durante unas vacaciones en Costa Rica. EFE/ Andrew Gombert

Warner alcanzó la fama durante las ocho temporadas de 'The Cosby Show', donde su actuación como el hijo menor del matrimonio interpretado por Bill Cosby le valió una nominación al premio Emmy. Más adelante, trabajó en producciones como 'Malcolm & Eddie', prestó su voz en 'The Magic School Bus', y participó en series como 'Reed Between the Lines' y 'The Resident'.

Además de su carrera actoral, Warner ganó un premio Grammy por su colaboración en el tema 'Jesus Children' de Robert Glasper Experiment y fue nominado a mejor álbum de poesía hablada por 'Hiding In Plain View'.

Entre sus últimos proyectos se encontraban el pódcast 'Not All Hood' y las series ‘9-1-1’ (2024) y ‘Alert: Missing Persons Unit’ (2025).