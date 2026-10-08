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Abogado explica el rol del ciudadano que debe exigir una constituyente

Ernesto Rey Cantor, abogado colombiano, señaló que Panamá atraviesa un momento preconstituyente, y opinó que a pesar de que quien convoca al pueblo a este proceso es la clase política tradicional, a su juicio no le conviene, ya que defiende sus intereses y sus privilegios, y por ello le corresponde a los ciudadanos decir que quiere una Asamblea Constituyente, invocando el derecho internacional.