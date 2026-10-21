Panamá Entrevistas -

Asociación Cívica de Santeños invita a participar de la caravana solidaria

Jorge Aquiles, de la Asociación Cívica de Santeños, compartió una invitación a los panameños para sumarse el próximo 10 de noviembre a una gran caravana solidaria que permitirá apoyar a las familias afectadas por el sismo en la región de Azuero. Detalló que este año se decidió no realizar el tradicional desfile de carretas en San Miguelito, en forma de solidaridad con las personas que están pasando momentos muy difíciles.