Recomiendan ejecutar un plan de recuperación acelerado para atender la crisis educativa

Gabriel Soto, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, señaló que cada día que pasa sin clases, se está condenando a los jóvenes, pues si no existe buena educación, no se tendrá acceso a un buen trabajo. Por su parte, Nivia Rossana Castrellón, de la Fundación de Desarrollo Económico y Social, explicó que Panamá requiere un plan de recuperación acelerado y cuestionó que hasta la fecha no se hayan habilitado las plataformas de enseñanza.