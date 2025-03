El Papa Francisco agradece oraciones por su recuperación

"Quisiera daros las gracias por las oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de muchos fieles de muchas partes del mundo: siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como 'llevado' y sostenido por todo el Pueblo de Dios”, expresó el Santo Padre. "Quisiera daros las gracias por las oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de muchos fieles de muchas partes del mundo: siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como 'llevado' y sostenido por todo el Pueblo de Dios”, expresó el Santo Padre.

El Papa ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos meses, lo que ha llevado a ajustes en su agenda y participación en eventos públicos.