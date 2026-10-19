Panamá Entrevistas - 19 de octubre de 2026 - 08:46
Se eleva a 84 la cifra de escuelas destruidas por el terremoto
Edwin Gordón, director general de Educación del Ministerio de Educación (Meduca), informó que la cifra de planteles destruidos por el terremoto aumentó a 84, y se trasladarán cuadernos de trabajo a las regiones educativas con modalidad de enseñanza a distancia, para no detener el aprendizaje. Indicó que esta semana se buscará entrar de lleno al aspecto socio emocional y mental del estudiante a nivel nacional.