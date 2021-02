Luis Diaz Govea • 12 Feb 2021 - 12:14 AM

Karol G y Anuel AA vuelven a lanzar un tema juntos luego de estrenar este jueves el tema "Location" donde también participa el colombiano J Balvin. La Bichota y el Doble A, en los últimos años se habían vuelto una de las parejas más populares de la farándula y que en los recientes meses, se han dejado ver juntos en escasas ocasiones, generando comentarios de una posible ruptura o simplemente una estrategia de marketing.

Publicidad

"Me gustas porque te destacas y a las envidiosas opacas, yo con tanto oro en el cuello, baby ya parezco una vaca , me gusta tu cuerpito de kylie tu carita de barbie , tu novio puede frontear, pero balvin es balvin, baby manda la ubi , pa' darle play a la movie , lo mio es flow call of duty , las nenas grande los booty , ey atrás de uno lloran con sus tacones, mi flow es de Neptuno y mi pelo de colores". Dice parte del tema Location, que en las 3 primeras horas alcanzó más de 500 mil visualizaciones en YouTube.