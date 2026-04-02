Panamá Nacionales -  5 de abril de 2026 - 10:48

Lotería Nacional de Panamá: ¿cuándo se jugará el sorteo dominical del 5 de abril?

El Viernes Santo (3 de abril), todas las oficinas de la Lotería Nacional de Panamá a nivel nacional permanecerán cerradas.

Sorteo de la Lotería Nacional de Panamá.

Sorteo de la Lotería Nacional de Panamá.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Panamá anunció modificaciones en la programación de sus sorteos y horarios de atención al público, con motivo de la conmemoración de la Semana Santa 2026. Los cambios buscan facilitar la logística de los billeteros y el cobro de premios para los ganadores.

Nuevas fechas de los sorteos

  • Sorteo Dominical (del 5 de abril): Se traslada para el lunes 6 de abril. La cancelación de este sorteo se extenderá hasta el miércoles 8 de abril.
  • Sorteo Miercolito (del 8 de abril): Se realizará el jueves 9 de abril. La cancelación de premios para este sorteo estará habilitada hasta el domingo 12 de abril.

Horario de oficinas y atención al público

  • Viernes Santo (3 de abril): Todas las oficinas a nivel nacional permanecerán cerradas.
  • Sábado de Gloria (4 de abril): Atención exclusiva para recaudación, entrega de producto y pago de premios en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Domingo de Resurrección (5 de abril): Oficinas cerradas.
  • Lunes 6 al domingo 12 de abril: Retorno al horario regular en todas las sedes.
