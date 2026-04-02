Lotería Nacional de Panamá: ¿cuándo se jugará el sorteo dominical del 5 de abril?

La Lotería Nacional de Panamá anunció modificaciones en la programación de sus sorteos y horarios de atención al público, con motivo de la conmemoración de la Semana Santa 2026. Los cambios buscan facilitar la logística de los billeteros y el cobro de premios para los ganadores.
Nuevas fechas de los sorteos
- Sorteo Dominical (del 5 de abril): Se traslada para el lunes 6 de abril. La cancelación de este sorteo se extenderá hasta el miércoles 8 de abril.
- Sorteo Miercolito (del 8 de abril): Se realizará el jueves 9 de abril. La cancelación de premios para este sorteo estará habilitada hasta el domingo 12 de abril.
Horario de oficinas y atención al público
- Viernes Santo (3 de abril): Todas las oficinas a nivel nacional permanecerán cerradas.
- Sábado de Gloria (4 de abril): Atención exclusiva para recaudación, entrega de producto y pago de premios en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Domingo de Resurrección (5 de abril): Oficinas cerradas.
- Lunes 6 al domingo 12 de abril: Retorno al horario regular en todas las sedes.