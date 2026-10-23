23 de octubre de 2006: ¿Qué tragedia sucedió ese día en Panamá?

Cada 23 de octubre, Panamá recuerda a las víctimas del incendio del bus 8B-06, ocurrido en La Cresta en 2006. A dos décadas de esta tragedia, el hecho permanece en la memoria nacional como uno de los episodios más dolorosos del transporte público panameño.

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¿Cómo ocurrió la tragedia?

El bus de la ruta Mano de Piedra-Corredor, identificado con la placa 8B-06, se incendió en la vía Martín Sosa, en el sector de La Cresta. El siniestro dejó 18 personas fallecidas, entre ellas dos niños, además de pasajeros heridos con graves quemaduras y lesiones por inhalación de humo.

El caso estuvo relacionado con el uso de un gas refrigerante en el sistema de aire acondicionado del vehículo. La tragedia puso en evidencia los riesgos asociados a las condiciones de seguridad del transporte público y dejó secuelas físicas y emocionales en los sobrevivientes y sus familias.

20 años de la tragedia en la Cresta. cortesía

Procesos judiciales

Por este caso, el conductor del bus y su propietario enfrentaron procesos judiciales y condenas. La tragedia también derivó en acciones legales contra empresas vinculadas al suministro del refrigerante utilizado en el vehículo.

En mayo de 2008, sobrevivientes y familiares de las víctimas presentaron una demanda en Kansas, Estados Unidos, contra la empresa Northcutt Inc., señalada por la venta del gas refrigerante HC-12a utilizado en el bus. Según los antecedentes del caso, los demandantes obtuvieron un resultado favorable en ese proceso.

La tragedia del 8B-06 continúa siendo un recordatorio de la importancia de la seguridad en el transporte público y de la memoria de las víctimas, cuyas vidas quedaron marcadas por aquel incendio.